إيران تقترح على روسيا إلغاء تأشيرات دخول العلماء بين البلدين

أشار مستشار السفارة الإيرانية لدى روسيا هادي جودارزي إلى أنه يمكن إطلاق السفر بدون تأشيرة للعلماء والأساتذة من موظفي الجامعات.

اقترحت إيران على الجانب الروسي إلغاء تأشيرات الدخول للعلماء بين البلدين. وقال مستشار السفارة الإيرانية في روسيا هادي جودارزي في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية: "أولا، يمكننا إطلاق السفر بدون تأشيرة للعلماء والأساتذة من موظفي الجامعات، حتى يتمكنوا من زيارة كل من روسيا وإيران". وأضاف الدبلوماسي قائلا: "قد وجهنا هذا الاقتراح إلى زملائنا في روسيا، ونحن نعمل الآن على إعداد صيغته الرسمية. وسنبحثه لاحقا مع زملائنا في وزارة الخارجية الروسية".

وأشار جودارزي: "سنحاول التأكد من أن العلماء والزملاء الذين يعملون في جامعات كلا البلدين، يمكنهم السفر الحر. ويقصد هنا السفر الأكاديمي للعلماء من البلدين".

وبعد ذلك، كما أشار الدبلوماسي، "يمكننا التفكير في السفر بدون تأشيرة للمواطنين العاديين، حتى يتمكنوا أيضا من السفر بحرية بين البلدين".

يذكر أنه اعتبارا من 1 أغسطس عام 2023، تم إطلاق رحلات جماعية بدون تأشيرات دخول بين روسيا وإيران. وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 1 يوليو عام 2021. وفي إطارها يمكن لمواطني البلدين القيام بالزيارة دون تأشيرة دخول لأغراض سياحية ضمن مجموعات يصل عدد أفرادها إلى 50 شخصا ولمدة لا تزيد على 15 يوما.