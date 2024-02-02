وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى طهطا العام

قام الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفي طهطا العام في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس حيث تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الإستقبال والطوارئ والرعايات المركزة و بنك الدم و حضر أثناء المرور الدكتور أيمن خلف مدير المستشفي والدكتورة شيماء أحمد مدير إدارة الرعاية الحرجة و العاجلة بالمديرية .

و خلال الجولة حرص أبوهاشم علي الإستماع لآراء و ملاحظات المرضي المتواجدين بالمستشفي مصطحبا أحد المواطنين لفحص شكواه من بنك الدم

بالمستشفي و بعد فحص الشكوي قرر " ابوهاشم" إحالة فني بنك الدم عن ذلك اليوم و كذلك أحد أعضاء هيئة التمريض بالقسم الداخلي للتحقيق .

كما وجه وكيل الوزارة علي ضرورة اتباع كافة معايير الجودة و أكد علي ضرورة الالتزام الكامل بحسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمة.