منها ضعف المناعة.. أشهر أعراض سرطان الغدد الليمفاوية وأنواعها

تشير الأورام اللمفاوية إلى أنواع السرطان التي تبدأ في الجهاز اللمفاوي (الغدد الليمفاوية المختلفة في جميع أنحاء الجسم) عندما تنمو خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية، والأورام الليمفاوية هي الشكل السادس الأكثر شيوعا من السرطان بشكل عام (باستثناء سرطان الجلد غير الميلانيني).

أنواع سرطان الغدد الليمفاوية

هناك نوعان رئيسيان من سرطان الغدد الليمفاوية، الذي ينتشر ويتم التعامل معه بشكل مختلف:

-سرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين (الذي يمثل حوالي 90٪ من الأورام اللمفاوية)



-سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين (الذي له مظهر مميز في الخزعات).





هناك حوالي 40 نوعا فرعيا من سرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين وتختلف في مدى سرعة نموها وانتشارها، وكيف يشعر المرضى، ولا يعاملون جميعا بنفس الطريقة.

1- تضخم الغدد الليمفاوية

العلامة الأولى لسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين هى تورم غير مؤلم فى العقدة الليمفاوية، والذى يمكن أن يظهر فى الرقبة أو الإبطين أو الفخذ.

من المهم معرفة أن الغدد الليمفاوية تنتفخ عادةً إذا كان لدينا عدوى، ولهذا السبب عندما تصاب بنزلة برد قد تلاحظ تضخم العقد الليمفاوية فى أماكن مثل رقبتك، لكن عادةً ما تعود هذه الأعراض إلى وضعها الطبيعى خلال بضعة أيام.



2- ضعف جهاز المناعة

فى سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، تفقد الخلايا الليمفاوية المصابة خصائصها فى مكافحة العدوى، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

3- التعرق الشديد

هناك علامة أخرى يمكن أن تدق أجراس الإنذار وهى التعرق الليلى.

4- ارتفاع درجات الحرارة

مع سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، قد تصاب بدرجات حرارة مرتفعة تأتى وتختفى دون سبب واضح هذه العلامة يمكن أن تظهر أيضًا فى الليل.

5- فقدان الوزن

يمكنك البدء فى فقدان الكثير من الوزن على الرغم من عدم محاولتك ذلك كأحد أعراض سرطان الغدد الليمفاوية.

6- حكة شديدة فى الجلد

قد يحمل جلدك أيضًا أدلة ويسبب لك حكة شديدة.

7- السعال أو ضيق التنفس

السعال أو ضيق فى التنفس من أعراض سرطان الغدد الليمفاوية.

8- ألم فى البطن أو قىء

ومن الأعراض الأخرى التى يمكن أن تظهر آلام البطن أو القىء.



