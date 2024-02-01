قنصل الصين: ثلوج الإسكندرية حولتها قطعه من اوروبا

عبر يانج بى قنصل عام الصين بالإسكندرية عن إعجابه الشديد بعروس البحر المتوسط وما تتمتع به من طقس جميل وسقوط الامطار الثلجيه التى حولتها الى قطعه من اوروبا

كما عبر رئيس الوفد عن سعادته وسعادة جميع أعضاء الوفد الصيني لتواجدهم بمدينة الإسكندرية مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الصينية على كافة الأصعدة مضيفا إلى أنه جاري العمل على زيادة بحث سبل التعاون في مجال العلوم البحرية.

جاء ذلك خلال استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ، يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية بصحبه وفد رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الموارد الطبيعية للصين، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين بشأن إقامة المركز الصيني لخدمة مصر والدول الإفريقية في مجال العلوم البحرية بالتعاون مع المركز القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية على عمق العلاقات المصرية الصينية والتي تشهد تطورات كبيرة خاصة في الفترة الأخيرة مشيدا بفكرة إقامة المركز الصيني على أرض الإسكندرية، والذي يعد إضافة جديدة لمدينة الإسكندرية مما سيكون له مردود مميز في خدمة البحوث الخاصة بالموارد المائية وطرق الحفاظ عليها.