‎مصيلحى يجتمع بالعشرى ويطالبه بالسعى نحو لقب كأس الرابطة

أجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بالكابتن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم وطالبه باستمرارالمسيرة الناجحة لفريق الكرة هذا الموسم ، و الفوز فى المباراة الأخيرة أمام نادى إنبى و تقديم مستوى و أداء فنى متميز للغاية و صعودالفريق للدور قبل النهائى لبطولة كأس الرابطة المصرية، مما أسعد جماهير و عشاق زعيم الثغر

و أكد رئيس النادى للكابتن طارق العشرى أن الجميع داخل منظومة زعيم الثغر يتطلع إلى تحقيق بطولة ستكون تتويج للمجهود و الأداءالمميز لفريق الكرة مؤكدا على ثقته الكبيرة فى القيادة الفنية للفريق و هذه المجموعة المميزة من اللاعبين فى تحقيق آمال وطموحات جماهير زعيم الثغر العظمية، و أنهم سوف يبذلون كل ما فى أستطاعتهم من جهد من أجل الفوز ببطولة كأس الرابطة المصرية هذا الموسم و إضافة بطولة هامة للفريقتضاف لسجل و تاريخ نادى الاتحاد السكندرى العريق .