من داخل معرض الكتاب.. وزيرة الهجرة تؤكد حرصها لتوعية أبناء المصريين بالخارج بالتمسك بهويتهم

أكدت السفيرة سها جندي ، وزيرة الهجرة، أن استراتيجية وزارة الهجرة تقوم على توعية الشباب والأطفال المصريين بالخارج بمحددات الثقافة والهُوية المصرية، ونراعي أيضا اختلاف الثقافات بين الدول التي يعيشون فيها والثقافة الشرقية.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن النبات الذي تمتد جذوره في الأرض من الصعب التأثير فيها، وهكذا شبابنا، وما نحرص عليه من تعزيز ارتباطهم بالهوية والتقاليد المصرية الأصيلة.

ونوهت وزيرة الهجرة حرصها على توعية أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بأهمية التمسك بهويتهم وتشبثهم بجذورهم وتاريخهم، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وتعريفهم بمفاهيم الغزو الثقافي، والذي يقوم على الهجوم على ثقافات الأمم لطمسها والسيطرة عليها وإبعاد المجتمع عن القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية المتعارف عليها، واستغلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المغلوطة والشائعات.

جاء ذلك في إطار مشاركتها في فعاليات الندوة الثقافية التي نظمها الأزهر الشريف بعنوان: "دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، كمتحدث رئيسي، حيث تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج جناح الأزهر الشريف، ضمن الفعاليات المقامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الدورة 55، برفقة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وعدد من علماء الأزهر الشريف.