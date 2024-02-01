ختام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج "المرأة تقود " بكفرالشيخ

شهد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، اليوم الخميس، ختام المرحلة الثانية من برنامج"المرأة تقود "، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذى استمر على مدار ثلاثة أسابيع بـ 15 يوم تدريبى، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفرالشيخ، وتأهيلهم للقيادة، وذلك بمركز إستدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أمانى شاكر، مقرر المجلس القومى للمرأة، و اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وسامر النجار، وأماني طه، ممثلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحى، مدير مركز إستدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.

أشاد المحافظ التعاون والدور الوطنى البناء والهام الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمى والمعرفى والمهنى بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ إستراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصرى.

وقال نورالدين أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، وكان لمحافظة كفرالشيخ النصيب الأكبر في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين والتنفيذيين كأهم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، والسياسة العامة التى تنتهجها الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات.

أكد المحافظ أن برنامج " المرأة تقود " يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثانى وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

بذكر أنه تم تدريب 100 سيدة بالمرحلة الأولى وأستمر البرنامج على مدار 15 يوم تدريبى بـ 3 أسابيع فى الفترة من 22 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2023 الماضى.

