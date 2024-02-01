أمطار رعدية وبرق في محافظة البحيرة

تشهد محافظة البحيرة الأن ، أمطار رعدية يصحبها برق ورعد ، خاصة في كفر الدوار وإدكو ورشيد والمحمودية وأبو حمص ،وطقس بارد ورياح شديدة .

وتحولت المياديين والش

وارع إلي بحيرات من المياة الناجمة عن الأمطار الغزيرة ، التي لاتتوقف منذ ساعتين ، وخلت الشوارع من المواطنين ، الذين فضلوا البقاء داخل منازلهم ،بسبب البرودة الشديدة .

وسارعت الوحدات المحلية بالدفع بالأطقم والأفراد وسيارات الكسح ، لسحب المياة المتراكمة بالشوارع ، والناجمة عن الأمطار الغزيرة ، لإعادة الحياة إلي طبيعتها .

وتم فصل التيار الكهربائي عن العديد من قري مراكز أبو المطامير وحوش عيسي وكوم حمادة وإيتاي البارود ، خوفا من سقوط الأسلاك الكهربائية ، بسبب الرياح الشديدة .