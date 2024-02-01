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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أمطار رعدية وبرق في محافظة البحيرة

مياه الامطار تغرق
مياه الامطار تغرق شوارع البحيرة

تشهد محافظة البحيرة الأن ، أمطار رعدية يصحبها برق  ورعد ، خاصة في كفر الدوار وإدكو ورشيد والمحمودية وأبو حمص ،وطقس بارد ورياح شديدة .

وتحولت المياديين والش

وارع إلي بحيرات من المياة الناجمة عن الأمطار الغزيرة ، التي لاتتوقف منذ ساعتين ، وخلت الشوارع من المواطنين ، الذين فضلوا البقاء داخل منازلهم ،بسبب البرودة الشديدة . 

وسارعت الوحدات المحلية بالدفع بالأطقم والأفراد وسيارات الكسح ، لسحب المياة المتراكمة بالشوارع ، والناجمة عن الأمطار الغزيرة ، لإعادة الحياة إلي طبيعتها . 

وتم فصل التيار الكهربائي عن العديد من قري مراكز أبو المطامير وحوش عيسي وكوم حمادة وإيتاي البارود ، خوفا من سقوط الأسلاك الكهربائية ، بسبب الرياح الشديدة .

 

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