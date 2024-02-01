أعلنت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عن تعاقدها مع شركة Hainan الصينية من خلال وكيل خدمتها بمصر المكتب العالمي للطيران وذلك لتقديم خدمات المناولة الأرضية لطائرات الشركة الصينية بمطار القاهرة الدولي حيث بدأت في تنظيم رحلاتها للقاهرة مرة أخرى بعد توقف الرحلات منذ عام 2010

وصرح المهندس إبراهيم فوزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أن الشركة تستهدف تقديم خدماتها لأكبر عدد من شركات الطيران بالمطارات المصرية خاصة في ظل تنامي الحركة السياحية موضحًا أن الشركة ستسعى جاهدة خلال الفترة القادمة لتوسيع نطاق خدماتها خلال الفترة القادمة بما يخدم حركة الطيران والسياحة المتزايدة.

مهندس إبراهيم فوزى رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية



وأضاف فوزي أن شركة Hainan ستقوم بتشغل 3 رحلات أسبوعيا ومن المتوقع زيادتها إلى 4 رحلات أسبوعيا مع بدء الموسم الصيفي بطائرات من طراز بوينج B787 و أيرباص A330.

مصر للطيران للخدمات الأرضية تقدم خدماتها لشركة Hainan الصينية

مصر للطيران للخدمات الأرضية تقدم خدماتها لشركة Hainan الصينية

مصر للطيران للخدمات الأرضية تقدم خدماتها لشركة Hainan الصينية

وكان في استقبال أولى رحلات الشركة الصينية المهندس إبراهيم فوزي وقيادات وزارة الطيران المدني ووزارة السياحية وكذلك مسئولي الشركة الصينية والذين أشادوا بالخدمة المقدمة والتعاون المبذول بين كافة الأطراف المنوطة بتقديم الخدمة للشركة.