توقيع الكشف على 1954 مواطن بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، توقيع الكشف الطبي على 1954 حالة ، خلال قافلة طبية علاجية بقرية صفط اللبن احدى قرى مركز ومدينة المنيا ، على مدار يومي 29 و30 يناير الماضي، وتقديم العلاج بالمجان .

وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، في تقريره أن فاعليات القافلة الطبية والعلاجية المجانية ، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1954 حالة ، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان ، في تخصصات مختلفة ، شملت 467 حالة جراحة ، 456 حالة أطفال ، و 405 باطنة ، و59 نساء ، و92 أسنان ، و206 جلدية ، و210 أنف وأذن ، و 59 تنظيم أسرة .

بالإضافة إلي إجراء 195 تحليلاً مختلفا ، و4 حالات موجات صوتية ، و 7 حالات أشعة عادية ، و 123 كشف مبكر للضغط والسكر ، وتم إجراء خلع أسنان لعدد 10 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل 5 حالات للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 243 مترددا.