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الخميس 01 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف على 1954 مواطن بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، توقيع الكشف الطبي على 1954 حالة ، خلال قافلة طبية علاجية بقرية صفط اللبن احدى قرى مركز ومدينة المنيا ، على مدار يومي 29 و30 يناير الماضي، وتقديم العلاج بالمجان .

 

وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

 

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، في تقريره أن فاعليات القافلة الطبية والعلاجية المجانية ، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1954 حالة ، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان ، في تخصصات مختلفة ، شملت 467 حالة جراحة ، 456 حالة أطفال ، و 405 باطنة ، و59 نساء ، و92 أسنان ، و206 جلدية ، و210 أنف وأذن ، و 59 تنظيم أسرة .

 

بالإضافة إلي إجراء 195 تحليلاً مختلفا ، و4 حالات موجات صوتية ، و 7 حالات أشعة عادية ، و 123 كشف مبكر للضغط والسكر ، وتم إجراء خلع أسنان لعدد 10 حالات بعيادة الأسنان  ، وتحويل 5 حالات للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 243 مترددا.

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