محافظ الدقهلية يشهد ختام فاعليات البرنامج التدريبي للدفعة الثانية لبرنامج تمكين المرأة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، ختام فاعليات البرنامج التدريبي للدفعة الثانية لبرنامج تمكين المرأة من القيادة تحت عنوان " المرأة تقود في المحافظات المصرية " والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتي تم انعقادها داخل قاعات الديوان العام للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد خالد والدكتور محمود الشريف منسقي الأكاديمية الوطنية للتدريب .

وأكد المحافظ، أن الرئيس السيسي أمر بتمكين المرأة في كافة المناصب القيادية في أجهزة الدولة المختلفة منذ أول يوم عمل له في سابقه هي الأولي من نوعها ، ففي عهده تقلدت مناصب متعددة بداية من منصب وزير ومنصب محافظ وصولاً الي رؤساء القطاعات والادارات المختلفة في سابقة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل .

ووجه مختار، الشكر والتقدير للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب علي تقديم الدعم الكامل لمحافظة الدقهلية من خلال تنفيذ برنامج التدريب للمرأة بالدقهلية ، وثمن دور الأكاديمية علي دورها البارز في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبة المتخصصة لرفع قدرات المديرين التنفيذيين والمديرين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من أداء عملهم بطريقة إحترافية وتولى المناصب القيادية .

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تمكين المرأة المصرية في كافة أجهزة الدولة بنسبة تتراوح من 25% الي 50% في مختلف القطاعات والادارات المختلفة لا سيما تقلدها العديد من المناصب الوزارية، مشيراً إلي أن هذا التمكين لم تشهده المرأة المصرية من قبل .

وأوضح أن المحافظة عملت علي تمكين المرأة في جميع المناصب القيادية والإدارية بمختلف الوحدات المحلية والديوان العام بداية من منصب رئيس مدينة ونواب لرؤساء المدن ومديري إدارات داخل الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقال المحافظ، لكي يكون للمرأه دور بارز في القيادة لابد وان يكون لديها معرفة بأساسيات القيادة الناجحة بالإضافة إلي العمل واكتساب خبرات جديدة واسعة النطاق من خلال التدريب والاطلاع علي كل ما هو جديد في علوم الإدارة والقيادة .

وقال إن المرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها علي تحمل المسئولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري ، مشيراً إلي ضرورة لفت الأنظار إلي أهمية المدرسة ودورها في تنشئة الأجيال والقدرة علي بناء المستقبل .

وأشار المحافظ، إلى أن المرأة الدقهلويه تتميز بقدرتها علي القيادة والنجاح في كافة المهام الموكلة إليها بالإضافة إلي رعاية أسرتها ، وخير شاهد علي ذلك هو أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يضم عدد 5 سيدات بمنصب رئيس مركز ومدينة من إجمالي عدد 21 رئيس مركز ومدينة وحي بنسبة 25 % ، و عدد 35 نائب رئيس مركز ومدينة من إجمالي عدد 95 نائب ونائبة بنسبة 40 % ، و عدد 32 رئيس وحدة قروية من إجمالي 118 رئيس وحدة قروية بنسبة 27 % ، و عدد 23 مدير إدارة بديوان عام المحافظة من إجمالي عدد 57 مدير إدارة بنسبة 40 % .

والجدير بالذكر أن برنامج " المرأة تقود في المحافظات المصرية " يهدف إلي تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن ، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن علي القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال ، بالإضافة إلي الوقوف علي اهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسة لرؤية مصر 2030 ، وان البرنامج متاح للمرأة المصرية من كافة القطاعات ( حكومي - عام - خاص - رائدات أعمال) .