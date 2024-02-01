نائب محافظ الإسماعيلية يبحث تنفيذ إنارة طريق الإسماعيلية/ السويس الصحراوي

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا لبحث ومناقشة ودراسة إنارة طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة فايد، رئيس الإدارة المركزية لجهاز تعمير سيناء رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري، مدير عام مديرية الطرق والنقل، رئيس قطاع الشبكات للجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة المناطق الأكثر احتياجًا وذات الكثافة السكانية لإدراجها في خطة الإنارة بالخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ضكما تم دراسة إمكانية إنارة ذلك الطريق من بداية ميدان قرية نفيشة، وحتى نهاية حدود مركز ومدينة الإسماعيلية.

هذا إلى جانب دراسة إمكانية إنارة الطريق بدءًا من طريق المطار وحتى بداية قرية فنارة مع ضرورة إنارة مداخل ومخارج كافة العزب والقرى الواقعة في ذلك الطريق.

ووجَّه عصام، بضرورة إنارة طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي؛ حرصًا على سلامة المواطنين وحفاظًا عليهم من الحوادث المرورية.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة بالنهضة الشاملة التي تشهدها محافظات الجمهورية، من خلال تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية.