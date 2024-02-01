بروتوكول تعاون بين السكر والصناعات التكاميلية وشركة ABB للتطوير التكنولوجي

وقّعت شركة السكر والصناعات التكاملية برئاسة عصام الدين البديوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة بروتوكول تعاون مع شركة ABB ويمثلها المهندس أحمد حماد رئيس مجلس الإدارة في مصر، وذلك بغرض استخدام أحدث التكنولوجيا العالميه لأجهزة الكهرباء والكنترول والتحكم لمعدات النفض والطبخ والتبخير بمصانع الآلات والمعدات ومجمع اللوحات، وبحضور كل من الأعضاء المنتدبين والمهندس رئيس مصانع الآلات والمعدات والمهندس نائب رئيس مصانع الآلات والمعدات لمجمع اللوحات و المهندس رئيس القطاعات الهندسيه والسادة الحضور من شركتنا والمهندس اسامه عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ايه بي بي.



وكانت شركة السكر والصناعات التكاميلية أعلنت عن ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى المصانع السبع، التابعة للشركة إلى مليون و434 ألف و160 طن، حيث تم إنتاج 140 ألفا و446 طن سكر.

من جانبه أكد البديوي، أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم إليها. مشيرا إلى أن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلى المزارعين، مضيفا أنه من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن قصب هذا العام، لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر.