الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الشباب والرياضة تطلق دورى حياة كريمة للشباب في دمياط

جانب من دوري حياة
جانب من دوري حياة كريمة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بدمياط دوري  حياة كريمة بمركز شباب قرية السوالم التابعة لادارة ميت ابو غالب ، وتشمل فعاليات خماسي كرة القدم.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
واضاف المهندس وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط تم  ختام فاعليات المجموعة الثانية من منافسات دورى حياة كريمة في خماسي كرة القدم تحت شعار مونديال حياة كريمة بمركز شباب السوالم  بإدارة ميت ابو غالب التابعة لمركز كفر سعد 
وذلك بحضور دكتورعمرو حداد  مساعد وزير الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، و الدكتور محمد سليمان مدير عام إدارة المراجعة والحوكمة ؛ و الدكتور وليد الشاذلى مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، و عبده الشعراوي وكيل المديرية للرياضة ، و سامح رشاد مدير فرع ميت ابو غالب والتي تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبيةبوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة بمحافظة دمياط للفئة العمرية من 16 الي 25 سنة حتى 30 إبريل 2024.
حيث يهدف هذا المشروع الى توفير خدمات رياضية بقري حياة كريمة التي تم تطورها لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى ، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.واشار  الشاذلي يهدف ذلك الي ، استثمار وقت الفراغ لدى الشباب، وروح الولاء والانتماء للوطن.
يأتى ذلك برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط 

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الجريدة الورقية