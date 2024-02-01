عميد الطب البيطري الأسبق: الدواجن في بعض الدول تُذبح بالصعق الكهربائي

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة الأسبق، إن هناك دواجن مجمدة قصيرة الأمد تصل لأسبوع، ونسبة الفقد من البروتين والفيتامينات لا تتعدى الـ4%، وإذا جمدت لمدة شهر كامل تقل الفائدة بنسبة 10%، وتستمر الفوائد في الانخفاض حتى تصل لمدة شهر، وبعد ذلك يجب أن تعدم، وتخلط على الأعلاف وخلافه.

وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن وضع الدواجن بعد ذبحها مباشرة في الفريزر أمر خاطئ تماما، مشددًا على ضرورة تبريد الدواجن في الثلاجة لمدة 24 ساعة في الثلاجة، وبعد ذلك يتم وضعها في الفريزر.

وأشار إلى أن الشعب المصري يميل إلى شراء الدواجن الحية، وهذا الأمر بالغريزة للحصول على فوائد الدواجن بشكل كامل، كما أن هناك خوف من شراء الدواجن المستوردة، لأنها تُذبح من خلال الصعق الكهربائي، وهذا يمنع من تصفية الدم الموجود في الدواجن، وهذا بمثابة كارثة على صحة الإنسان.