داليا البحيري تبرز جمالها بالدانتيل والكورسيه عبر إنستجرام

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مستغرضة أنوثتها بفستان مثير وجذاب.

داليا البحيري



داليا البحيري تستعرض أنوثتها بالدانتيل والكورسيه

وبدت داليا البحيري بفستانًا طويلًا وأنيقًا باللون الأسود مصنوع من قماش الدانتيل، وتميز بمشد (كورسيه)، يكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتزينت داليا بمجموعة من المجوهرات الرقيقة، فضمت العديد من الخواتم بالإضافة لسلسلة شكل العين تتدلى حول رقبتها، وأقراط ذهبية طويلة، مما عكست أناقتها.

ومن الناحية الجمالية إعتمدت داليا البحيري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة مع الكحل والماسكرا، التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت داليا البحيري تصفيفة شعر بسيطة، تاركه خصلات شعرها البنية تنسدل على أحد كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعم.