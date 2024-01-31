وكيل صحة سوهاج يشارك في إجتماع اللجنة التنسيقية للسكان بمقر المجلس القومي للسكان بسوهاج

في إطار الإهتمام بالقضية السكانية وأهمية تعاون جميع الجهات المعنية بها شارك اليوم الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة إجتماع اللجنة التنسيقية للسكان والمنعقد بمقر المجلس القومي للسكان بسوهاج وذلك بحضور ا. وفاء حمدي محمود مدير عام المجلس القومي للسكان بسوهاج وا. حمدي نادي أحمد نائب مدير عام المجلس بسوهاج وممثلين عن الجهات المعنية بالقضية السكانية وذلك لمناقشة الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023/2030) والمحاور الخاصة بها والتي تهدف الى الإرتقاء بمستويات المعيشة وجودة الحياة للسكان وتتمثل في خفض معدلات نمو السكان وتحسين الخصائص السكانية للمجتمع ومعالجه إختلال توزيع السكان وغيرها من العناصر التي تخدم وتحقق التنمية الشاملة

ومن جانبه أشار "أبوهاشم" إلي أن هناك عدة محاور هامة يجب تكثيف العمل عليها وهي محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومحور الشباب وصحة المراهقين ومحور التعليم ومحور الإعلام والتواصل الإجتماعي والتوعية ومحور تمكين المرأة

مؤكداً أن أهم التحديات التي تواجه القضية السكانية هي رفع الوعي المجتمعي للمواطنين بالحقوق الخاصة بالصحة الإنجابية لتبني سلوكيات واختيارات إيجابية سليمة والقضاء على التحديات الثقافية والموروثات التي تؤدي الى تفاقم الأزمة موضحاً أن لرجال الدين الإسلامي والمسيحي الدور الأكبر في توعية المواطنين كونهم قادة رأي داخل المجتمع المصري ولهم تأثير كبير ومباشر علي المواطنين مؤكداً أيضاً انه يجب على جميع الجهات والمؤسسات التعاون والتنسيق فيما بينها حتى تكون قادرة علي تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان و مواجهة القضية السكانية.