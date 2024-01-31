إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن طائراته الحربية نفذت ضربات على بنية تحتية عسكرية للنظام السوري، ليلاً رداً على إطلاق صواريخ من سوريا.

وحسب صحيفة اندبندنت، قال الجيش في بيان أنه "تم الليلة الماضية تحديد عدد من عمليات الإطلاق من سوريا في اتجاه جنوب مرتفعات الجولان"، وأضاف "رداً على ذلك قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة درعا خلال الليل".

ولم يذكر الجيش سقوط ضحايا ولا حجم الأضرار الناجمة عن الغارات.

ونادراً ما تعلق إسرائيل على ضربات تستهدف سوريا، لكنها قالت مراراً إنها لن تسمح لإيران التي تدعم نظام الرئيس بشار الأسد بترسيخ وجودها في البلد.

شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011، استهدفت في المقام الأول القوات المدعومة من إيران وبينها حزب الله اللبناني وكذلك مواقع للجيش السوري.