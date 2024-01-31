تأجيل مؤتمر تقديم صفقات الزمالك إلى الإثنين

بسبب مفاوضات مع لاعبين جدد

قرر مجلس ادارة نادى الزمالك برئاس حسين لبيب تأجيل مؤتمر تقديم الصفقات الجديده إلى يوم الإثنين المقبل بسبب مفاوضات تجريها الإداره مع لاعبين جدد بالإضافة إلى انتظار وصول المدرب البرتغالي جوزيه جوميز والذي سيوقع لمده موسم ونصف.

وشهد الزمالك اليوم توقيع عدد من اللاعبين على رأسهم عبدالله السعيد وسيف جعفر والاوغندى موتيابا وزياد زكريا.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء الاثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.