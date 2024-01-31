ضبط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط (تاجر سلع غذائية ويمتلك عدة محلات ومخازن "له معلومات جنائية") لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية وإخفائها بمخزن خاص به كائن بدائرة مركز شرطة المنيا بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الأمن العام .. ضبط أكثر من 500 طن سلع محتكرة في المنيا

وعُثر بداخل المخزن على (231,64 طن سكر حر - 67,306 طن مكرونة - 100,273 كرتونة جبن متنوعة – 53,900 طن أرز – 53,544 طن زيت – 3,500 طن دقيق – 128,12 طن سمن – 1,740 طن ألبان) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخصوصًا السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها..

ضبط 10 آلاف عبوة سجائر محجوبة عن الأسواق داخل مخزن بالقليوبية

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ضبط 10 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع داخل مخزن بالقليوبية بقصد حجبها عن التداول بالأسواق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر - كائن بدائرة قسم شرطة طوخ بالقليوبية) بتخزين كميات من السجائر مختلفة الأنواع وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى الأسعار بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (7500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات – 2500 عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركيًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.