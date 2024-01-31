Saib يفتتح فرعًا جديدًا في دمنهور بالبحيرة

احتفل بنك saib بافتتاح فرعه الجديد بدمنهور - محافظة البحيرة وفقا للهوية المؤسسية الجديدة والذي يجمع بين حداثة التصميم واستخدام التكنولوجيا الحديثة ليصل إجمالي فروع البنك إلى 42 فرعاً تنتشر عبر المدن والمحافظـــــات الرئيسية.

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة البنك الطموحة في مدّ وتطوير شبكة الفروع واستراتيجة البنك التي تهدف إلى الوصول بشبكة فروع البنك لمستوى تنافسي وتقديم مستوى متميز من الخدمة المصرفية، وتطوير وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستوى من الخبرة وإرضاء العملاء. يأتي ذلك تحت مظلة دعم مبادرات البنك المركزي لتعزيز مبدأ الشمول المالي ونشر الثقافة المالية مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية ويساهم في زيادة الاستقرار الاقتصادي.



يعتبر افتتاح فرع دمنهور إضافة إلى تواجد بنك saib في منطقة الدلتا، حيث تتواجد فروع البنك فى طنطا والمنصورة والمحلة ودمياط وكفر الشيخ، الأمر الذي يساهم فى الصول لأكبر عدد من العملاء، وذلك ضمن خطط البنك للتوسع والتي تستهدف إضافة فروع جديدة وتغيير مواقع فروع قائمة إلى مواقع أكثر تميزا وتطوير الفروع القائمة. وتم اختيار موقع الفرع الجديد بعد دراسة للسوق وفقاً لمعايير دقيقة يأتي في مقدمتها الشريحة المستهدفة من العملاء.

وقام البنك بتزويد الفرع بجميع الإمكانيات وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميا بالإضافة إلى تركيب شاشات تفاعلية لعرض منتجات البنك و Digital banking corner مما يوفر لعملاء البنك الراحة والسرعة في أداء الخدمات المصرفية. كما تم تجهيز صالة خاصة لكبار العملاء لتحقيق التميز والخصوصية وسرعة إنجاز معاملاتهم المصرفية.



يذكر أن بنك saib نجح في مضاعفة وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى 144 ماكينة صراف آلي تعزيزاً لخطة البنك للوصول إلى العملاء في المحافظات المختلفة، ودعماً للشمول المالي بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري.



حضر الافتتاح أفضل نجيب رئيس الجهاز التنفيذى لبنك saib، والأستاذ طارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية والأستاذ عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع بحضور لفيف من قيادات البنك وعملائه.