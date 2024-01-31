تأجيل جلسة محاكمة ميكانيكي متهم بقتل عامل بالشرقية

أرجأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، جلسة مُحاكمة صاحب ورشة ميكانيكا سيارات، في واقعة اتهامه بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة، لجلسة 27 فبراير للمرافعة ومناقشة شهود الإثبات.

تعود أحداث الواقعة، بإحالة أحالت النيابة العامة المدعو «مستور . ا» 37 عاما، مقيم بقرية بهنيا بمركز ديرب نجم، صاحب ورشة ميكانيكا سيارات، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه «حمادة. م»، عامل، مقيم بذات الناحية.

وبالفحص تبين أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك على إثر خلاف سابق بسبب الجيرة، ومعايرة المتهم للمجني عليه بعدم الإنجاب، ولذلك الغرض أعد سلاح ناري عبارة عن «بندقية خرطوش»، وأطلق صوبه عيار ناري قاصدا قتله، وأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.