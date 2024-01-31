جامعة أسيوط تشارك فى فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من ٢٧ يناير حتى ٥ فبراير

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تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أطلقت إدارتي النشاط الإجتماعي والنشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب سلسلة زيارات لطلاب الجامعة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (55) والممتدة حتى 6 فبراير‎، وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب،

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على المشاركة في أهم حدث ثقافي تنظمه وزارة الثقافة؛ لدعم وتشجيع طلابها لاقتناء الكتب والمؤلفات؛ لما تمثله القراءة من أهمية لتنمية الوعي الثقافي لدى الشباب، وتزيد من إدراكهم للواقع، وتساعدهم على تجاوز الصعوبات، وتسهم في صقل شخصيتهم، والإرتقاء بطريقة تفكيرهم.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى أن الجامعة تنظم أربعة أفواج إلى معرض الكتاب، بمشاركة أكثر من ٤٠٠ طالب وطالبة، والذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من ٢٤ يناير وحتى ٦ فبراير المقبل، تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، ومشيدا بحرص الجامعة على مشاركة وتشجيع أبنائها الطلاب في تلك الأنشطة، بهدف توسيع دائرة الإطلاع أمامهم ومساعدتهم للإنفتاح على الآراء المختلفة.

شارك في تنظيم زيارة معرض الكتاب الأستاذة أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الإجتماعي ، والأستاذ هاشم سيد مدير إدارة النشاط الثقافي، ومسئولي النشاط، والأستاذة طاهرة أحمد، والأستاذة نهلة محمد.