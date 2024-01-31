إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بسبب مترو الأسكندرية

فى إطار استكمال تنفيذ مشروع تحويل خط ابوقير من سكة حديد إلى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية من المشروع،

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه وفقا للجداول المعلنه سابقا فسيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بخط (الأسكندرية / أبو قير) اعتباراً من صباح الخميس الموافق 1/2/2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من المشروع.

وأوضحت السكة الحديد، أنه سوف يتم تشغيل القطارات فى المسافة ما بين محطتى سيدى جابر / المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023، ويذكر أنه قد سبق ايقاف تشغيل القطارات فى المسافة بين محطة الاسكندرية ومحطة سيدى جابر كمرحلة أولى.

والجدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، قد قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطاري 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.