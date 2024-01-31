مياه دمياط توقيع بروتوكول تعاون مع المؤسسات الأهلية لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا

وقع اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عدداً من برتوكولات التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والأسر الاكثر احتياجا، في إطار خطة الدولة لدعم القرى والأسر الأولى بالرعاية وإيماناً من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع.

وأوضح شاهين، أن الدولة تسعى بكل إمكانياتها بالتعاون مع مؤسسات العمل الأهلي لرفع المعاناة عن كاهل الأسر والقرى الاكثر احتياجًا من أجل تحسين حياة المواطنين.



وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات وإلتزام كافة الأطراف بالبنود التعاقدية طبقاً للوائح والقوانين لضمان وصول الدعم الكامل للحالات الغير قادرة من أجل توفير وتوصيل مياه الشرب الصالحة للأسر الفقيرة بكافة السبل.