المتهمة باغتصاب شقيقتها تفجر مفاجاءت جديدة فى قضية الاغتصاب بالإسكندرية

اتهمت المتهمة باغتصاب شقيقتها زوجها هو المتهم الرئيسى الذى ارغمها وهددها لكى تقدم له شقيقتها الصغرى كبش فداء له .

جاء ذلك خلال التحقيقات وكشفت المتهمة أن زوجها أخبرها بأنه يريد معاشرة شقيقتها لأنه معجب بها وهددها بالطلاق إذا لم تساعده في ذلك.

كشفت المتهمة فى التحقيقات انها متزوجة من المتهم الثانى منذ فترة قصيرة وهو الزوج الخامس لها، وخشيت على نفسها من أن يطلقها فأنصاعت لأوامره.

وفجرت المتهمة مفاجآت صادمة في أقوالهاإذا قررت بأن زوجها اعتاد مشاهدة الأفلام الإباحية بالمنزل وكان يرغمها على مشاهدتها سويا، ومن هنا تولدت لديه فكرة معاشرة شقيقتها جنسيا، وأخذ يلح عليها حتى أقنعها بالفكرة، وبأن كلا منهما سيستمتع بالأمر وأن شقيقتها سوف ترضخ للأمر الواقع.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغًا من موظفة، 39 سنة، مقيمة بالقاهرة، تتهم فيه شقيقتها وزوجها بتخديرها داخل شقة مستأجرة بمنطقة البيطاش، واعتداء الأخير عليها جنسيًا وتصويرها.

أكدت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة صحة الواقعة، وأن المتهمة «ت» 46 سنة، موظفة، وزوجها «ع» 57 عامًا، عامل، استدرجا المجنى عليها، بحجة قضاء الاجازة في الإسكندرية، ثم قاما بتخديرها داخل الشقة المشار إليها.

وكشفت التحقيقات أنه عقب تخديرهما المذكورة مارس المتهم الثاني الجنس معها، بينما صورتها المتهمة الأولى «شقيقتها» بهاتفها المحمول أثناء اعتدائه عليها جنسيًا.

وقدمت المجني عليها 4 مقاطع فيديو للمتهمين أثناء ارتكاب الواقعة، وألقي القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهما تهم مواقعة انثى دون رضاها، وهتك العرض، والخطف واحتجاز انثى، ثم قررت محكمة جنايات الاسكندرية تجديد حبسهما ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.صدر القرار برئاسة المستشار حمدى سارى حنيش وعضوية المستشار اشرف حمدى ابوزينة والمستشار احمد محمود إبراهيم.