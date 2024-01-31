نوادر مؤلفات الطرب فى معهد الموسيقى العربية هذا الموعد

تقيم دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، وذلك فى الثامنة مساء الخميس الاول من فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية، ويأتي ذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة الهادفة لالقاء الضوء على نوادر اعمال الطرب.

يتضمن البرنامج مختارات من اهم مؤلفات الموسيقى العربية، منها : "موشح عنق المليح الغالى ، يا رايحين الغورية ، الحلو أبو شامة ، هقابله بكرا ، جمال الدنيا ، الحلو حياتى ، فى يوم من الأيام ، أيظن ، دور هوى حبيبى وافقنى ، مقدرش احب اتنين ، على عينى ، جمالك بيزيد في عينيا ، كل الحلوين ظالمين ، تفرق كتير ، الصبح بدرى ، إمتى الزمان ، عقبالك يوم ميلادك وموسيقى بحلم بيك .. أداء محيى صلاح ، أنغام مصطفى ، أحمد محسن ، اسماء كمال ، نهى حافظ ، أحمد الوزيرى ، حنان عصام ، أحمد صبرى .

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .