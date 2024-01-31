الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

إطلاق قناة تليفزيون "أوسبو" باتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي قريبًا

الدكتور عمرو الليثي
الدكتور عمرو الليثي

قرر اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، إطلاق أول قناة تليفزيونية فضائية “أوسبو” تتحدث بعدة لغات عربي وإنجليزي وفرنساوي وأيضاً بلغات إفريقية.

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وتبث القناة علي مدار ٢٤ ساعة وتضم في جنباتها مقدمين برامج من كافة أعضاء الإتحاد والبالغ عددها ٥٧ دولة عربية وإسلامية وإفريقية.

تجهيزات إطلاق القناة عبر القمر “عرب سات والنايل سات واليوتل سات والإنتل سات”

ويتم حاليا التجهيزات اللازمة لإطلاق القناة عبر القمر " عرب سات والنايل سات واليوتل سات والإنتل سات " وأيضاً سيتم بث القناة عبر الإنترنت ، لتصل إلي أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء بالاتحاد.

الدكتور عمرو الليثي

وتشمل القناة باقة من البرامج الترفيهية والمنوعات والإجتماعية والثقافية والصحية ولكنها لن تشمل اي برامج سياسية

وتهدف القناة الي الربط بين الدول الأعضاء بالاتحاد وتبادل الثقافات ، وستكون هناك برامج بمشاركة أكثر من مذيع في وقت واحد ، وسيتم الإعلان قريبا جدا عن اسم رئيس القناة ، وعن فريق العمل المعاون له والذي سيكون من الدول العربية والإسلامية

وأيضاً ستشمل القناة مقدمين برامج ومقدمات من الدول العربية  والإسلامية سوف يتم اختيارهم خلال الفترة القادمة

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