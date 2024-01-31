وفد من كنيسة"مارجرجس" بلأقصر يدعمون الأطفال مرضى السرطان

فى زيارة تحمل عنوان"عظة في زيارة" أقامت الامانة العامة لخدمة التربية الكنسية، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس في أرمنت الحيط غرب الأقصر بقيادة وإشراف القمص اندراوس آدم كاهن الكنيسة، بزيارة فرح وسرور ومحبة واطمئنان إلي مرضى السرطان في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بطيبة شمالي الأقصر.

بحضور نخبة كبيرة من الخدام والخادمات بالكنيسة لزيارة الأطفال مرضى السرطان .

ووجه وفد الكنيسة الشكر الى أحمد شوقي ، مسؤول العلاقات العامة، وكل العاملين والممرضين والممرضات علي تعاونهم مع فريق الكنيسة في زيارتهم لدعم الأطفال مرضى السرطان ، ومساندتهم في رحلتهم العلاجية.

وعمت الفرحة علي وجوه الأطفال والحاضرين مما أثر في نفوسهم بالبهجة والسعادة داعين الرب أن يشملهم بالشفاء والهنا وأن الله قادر ان يخفف عنهم الآلام .

ومن جانبه، وجه الأستاذ، محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي ، لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لوفد الامانة العامة لخدمة التربية الكنسية، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس في أرمنت الحيط غرب الأقصر على دعمه للاطفال مرضي السرطان ، مؤكدا على أن الكنيسة في الاقصر تحرص على الزيارات المتكررة للمستشفى لمساندة الأطفال وذويهم في رحلة العلاج في المستشفى والتى تنعكس إيجابيا على معنوياتهم وتكون سببا في تخفيف الآلم.