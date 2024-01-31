رئاسة شربين تنفذ حملة لإزالة مخالفات البناء بنطاق القرى

اتخاذ الاجراءات تجاه المخالفين

نفذت رئاسة مركز ومدينة شربين بالدقهلية حملة لإزالة عدد من الأبنية المخالفة وذلك في نطاق الوحدة المحلية لكفر الأطرش وذلك بتوجيه رئيس مركز شربين إبراهيم صابر شبكه التي تضمنت المتابعة المستمرة ومنع التعديات ورصد الحالات المخالفة بدائرة المركز.

تطبيق القانون

وقام إبراهيم طاجن رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الأطرش مع القسم الهندسي بإزالة فوريه لحوائط دور ثالث علوى بدون ترخيص بناحية قرية الجلاوينه على مساحة ٧٠ مترًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك تطبيقا للقانون٠

من جهة أخرى وتابع رئيس المركز نشاط الوحدة المحلية بقريه بساط كريم الدين في أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق بإشراف من حسنات عبدالله رئيس الوحدة ، حيث تم نقل جميع تجمعات القمامة أولا بأول وتحميل ١٧ طن من المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة ٠

تدوير القمامة

كما تابع طارق طلبه رئيس الوحدة المحلية لقريه الحصص تيسير العمل بالمجمع الخدمي؛ ونقل القمامة من أماكن التجمع بقريه الحصص والحطبة والعيادية وتحميل ٢٠ طنًا إلى مصنع تدوير القمامة لتحسين مستوى البيئة وتحقيق رضا المواطنين.

المشروعات القائمة

يذكر بأن نائب رئيس مركز شربين مديحة عوض تفقدت صباح أمس سير العمل بالوحدة المحلية لقريه دنجواى للإشراف على المشروعات القائمة بمبادرة حياة كريمة داخل القرية وإزالة أي عقبات تواجه تعطيل التنفيذ؛ كما تابعت أعمال النظافة ورفع القمامة بنقاط التجمع وشددت على عدم تراكمها والعمل من أجل بيئة نظيفة وصحية للمواطنين والحفاظ علي المظهر الحضاري اللائق.

أحد الأبنية المخالفة بعد إزالتها