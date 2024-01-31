تعليم المنشأة تكرم الطالبة الأولى على سوھاج بالشهادة الإعدادية

أكد محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشأة التعليمية جنوب محافظة سوهاج، ونقيب المعلمين، خلال تكريمه للطالبة ياسمين وائل علي حسن بمدرسة المنشاه الإعدادية بنات لحصولها على المركز الأول على مستوى محافظة سوهاج بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣م أن تطوير قدرات الطلاب الإبداعية ومساعدتهم على تحقيق التفوق العلمي والدراسي أحد أهم محطات نجاح النظام التربوي وتحقيق الجدوى المنشودة.



جرى تكريم الطالبة بحضور عزت خلف الكيلاني وكيل الإدارة ونعمت محمد الثاني مدير إدارة التعليم الإعدادي وعلاء علي عباس موجه التربية المسرحية ووائل علي حسن والد الطالبة وعمها.



وأضاف مدير عام الإدارة أن اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسليمان بخيت وكيل المديرية وقيادات التعليم بالمحافظة تولي الإهتمام الأكبر للعملية التعليمية ويسخروا جميع الإمكانيات لخدمة التعليم وتطويره ويحرصوا دائماً على أن يكون الطالب السوهاجي في مسار التعليم الحديث على مستوى الجمهورية.



وأعرب محمد أبو الفضل، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من طلبة وطالبات مدارس الإدارة التعليمية بالمنشاه تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد مؤكداً على أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلاب نظراً لدورهم المهم والفاعل في دفع أبنائهم للتفوق مطالباً الجميع بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية المختلفة حيث إن مصر تعتمد على عقول المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.



من جانبه قدم عزت الكيلاني وكيل الإدارة الشكر والتقدير لقسم التعليم الإعدادي بالديوان وإدارة مدرسة المنشاه الإعدادية بنات وللطالبة ياسمين وائل علي وولي أمرها مؤكداً على أن ذلك شيء رائع يدعو للفخر وهذا ليس من فراغ بل من كتيبة الكوادر المخلصة التي تعمل ليلاً ونهاراً من أجل إعلاء راية العملية التعليمية بمركز ومدينة المنشاه مضيفاً أن الوطن يحتاج إلى النماذج المشرفة من الفائقين والمبدعين الذين يمثلونه داخلياً وخارجياً متمنياً للجميع المزيد من النجاح والتفوق.