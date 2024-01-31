نادي السكان بالقليوبية يناقش قضية تنظيم الأسرة بمراكز شباب شبلنجة وسنهرة

تستمر فعاليات خطة أندية السكان بمراكز شباب شبلنجة ببنها وسنهرة بطوخ والتي يناقش خلالها قضية تنظيم الأسرة وتأثيرها على المجتمع، وما يصاحب ذلك من تأثيرات على بناء الفرد وتقدم وازدهار الأمم.

يستهدف البرنامج 30 مستفيدًا من كل نشاط خلال الخطة التي تبدأ من يناير وحتى نهاية فبراير 2024 بأندية السكان على مستوى المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تستهدف مشروعات أندية السكان تثقيف الشباب بالقضايا السكانية والتي تضم مرحلة المراهقة والصحة الانجابية وقضايا الزيادة السكانية وغيرها من القضايا التي تسعى من خلالها وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي بين النشء والشباب وتنمية قدراتهم وخبراتهم الحياتية.

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا بالنشء والشباب برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليس فقط فيما يخص الأنشطة الرياضية بل و تسعى لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والدينية وتعظيم الاستفادة منها.