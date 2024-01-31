جنوب الوادي تُواصل لقاء وفود البنوك لتعزيز الشمول المالي

التقى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، وفد بنك الإمارات دبى الوطني فرع قنا، لمناقشة أوجه التعاون المشترك في اطار جهود جامعة جنوب الوادي في تعزيز خدمات الشمول المالي.

ضم وفد البنك، وليد فرغلي المدير الإقليمي للصعيد والبحر الأحمر لبنك الإمارات دبى الوطني، ومحمود يسرى مدير بنك الإمارات دبى الوطني فرع قنا وبحضور أحمد حمدي مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة.

وناقش رئيس الجامعة خلال اللقاء تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجامعة وبنك الإمارات دبى الوطني فرع قنا في دعم آليات الشمول المالي في مختلف المعاملات لمنسوبي الجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة الجهود التي تقوم بها الجامعة في هذا المجال لتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية في السداد، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التكامل بين المكون التعليمي والمكون المالي في إطار اهتمام جامعة جنوب الوادي بدعم مناخ الاستثمار.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس جامعة جنوب الوادي، بمقر الجامعة الرئيسي؛ مع وفد بنك التنمية والائتمان الزراعي فى قنا، ومع وفد بنك مصر، تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجامعة وبنك مصر في دعم آليات الشمول المالي في مختلف المعاملات لمنسوبي الجامعة.