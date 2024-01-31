ولاء الشريف تسرق قلوب متابعيها بجمال ملامحها ورشاقتها

شاركت الفنانة ولاء الشريف متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بملابس رياضية وملامح جذابة.

ولاء الشريف

ولاء الشريف تتألق بملابس رياضية في أحدث ظهور

وظهرت ولاء الشريف مرتديه بنطال رياضي باللون الاخضر، ونسقت معه توب أبيض وسويت شيرت باللون الأوف وايت الفضفاض، مستعرضة أنوثتها وقوامها الممشوق.

وتزينت ولاء بمجوهرات باللون الفضي، ضمت خاتمين وأنسيال وسلسلة؛ مما أعطوا أناقة للوك.

ومن الناحية الجمالية إعتمدت ولاء الشريف، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها، فإكتفت بأحمر شفاه باللون النود مع بلاشر ناعم وماسكرا.

واختارت ولاء الشريف تصفيفة شعر بسيطة، تاركة شعرها الأسود القصير منسدلًا بين كتفيها بصيحة الويفي الناعم والجذاب يتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.