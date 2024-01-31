محمد أبو العلا يتحدث عن موعد الإعلان عن صفقات الزمالك .. ورسالة لـ معتمد جمال

فى الميركاتو الشتوي

أكد محمد أبو العلا مقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك أن الفترة الحالية حاسمة في مسيرة فريق الكرة بالقلعة البيضاء بعد أن نجح النادي في رفع إيقاف القيد، والعمل على ملف الصفقات والمدير الفني الجديد.

وقال محمد أبو العلا: "مجلس إدارة الزمالك نجح في تغيير الصورة الذهنية بإنهاء ملف القضايا الخارجية، والحجز على أرصدة النادي في البنوك، كلها كانت أمور صعبة على النادي، وأشيد بمجلس الإدارة الذي تعامل مع كل الملفات بهدوء ومنطقية وترتيب للأولويات".

وأضاف: "الزمالك أغلق العديد من الصفحات التي كانت تعكر صفو النادي وتعطل مسيرته، النادي الأن في طريقه للعودة إلى مساره الصحيح، واستعادة توازن النادي بعد دفع العديد من الملايين للتصحيح وتمهيد الطريق ليعود النادي إلى سابق عهده".

وتابع: "هناك اهتمام قوي من جانب الإدارة لتطوير قطاع الناشئين، هو أمر مهم ليكون أبناء النادي هم نواة المستقبل وهم أكثر من يستحقون تحمل المسئولية لأن إبن النادي هو من يدرك قيمة القميص الأبيض".

وعن صفقات الزمالك الجديدة: "الزمالك نجح بالفعل في حسم العديد من الصفقات المتميزة وكان هناك خطة استراتيجية متبعة وجاءت بدراسة فنية ومالية وفق سياسة واحتياجات النادي".

وأردف: "سيتم الإعلان عن صفقات نادي الزمالك الأربعاء، وتم إدارة هذا الملف باقتدار، بجانب ملف المدير الفني الأجنبي، وبالمناسبة معتمد جمال تولى المسئولية في توقيت صعب وأوجه له التحية على ما قدمه مع الفريق رغم الظروف الصعبة".