أحمد عيد يكشف موقفه من العودة للزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد عيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، يرغب في العودة إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عيد يريد العودة إلى الزمالك، ولكن المصري البورسعيدي يرفض رحيل اللاعب ويتمسك ببقائه، بالموسم الحالي".



وفي سياق متصل أعلن النادي المصري البورسعيدي رسمياً تعاقده مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية

وأتمت إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي التعاقد مع الدولي حسين فيصل لاعب فريق سموحة.

ووقع حسين فيصل على عقد يمتد لموسمين ونصف للنادي المصري، في إطار خطة الغدارة لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.