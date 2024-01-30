أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الحديد في الأسواق المحلية استقرارهاً نسبياً خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 30 يناير، ليصل متوسط سعر طن الحديد ما بين 43000 وجنيه للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

أسعار الحديد

وتقدم " بوابة الوفد " لكم تحديثًا يومياً لأسعار الحديد في الأسواق المحلية والمصانع المصرية، على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للحديد في السوق، وإليكم آخر أسعار الحديد.

أسعار الحديد في مصر:

أسعار الحديد

استقرت أسعار الحديد، ليسجل متوسط سعر حديد عز 43 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 42 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 42 ألفًا و300 جنيه للطن.

فيما سجل سعر حديد عطية عند مستوى نحو 41 ألفًا و300 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 42 ألفًا و200 جنيه للطن.

بينما بلغت أسعار حديد بشاي 42 ألفًا و500 جنيه للطن ، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 40 ألفًا و300 جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 42 ألفًا و700 جنيه للطن.

وجائت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 42 ألفًا و100 جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 42 ألفًا و100 جنيه للطن.