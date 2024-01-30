عقيل: منتخب سوريا يسير بنسق تصاعدي مع كوبر

أعرب المدرب السوري وائل عقيل عن سعادته بأداء منتخب سوريا في بطولة كأس آسيا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، مؤكدا أن الأداء يسير بنسق تصاعدي.

ويلتقي منتخب سوريا بنظيره إيران في ثمن نهائي كأس آسيا، غداً الأربعاء على ملعب عبدالله بن خليفة بالدوحة.

وقال وائل عقيل في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء:"أصبح لدينا منتخبا متمكنا بشكل أكثر ومن الصعب أن يشكل المنافس خطرا على مرماه بفضل الانضباط التكتيكي الذي يفرضه كوبر".

وتابع: "مباراة إيران ستكون صعبة على المنتخبين وستكون مغلقة، هناك تطور تصاعدي للمنتخب واضح مع كوبر خاصة في الشق الدفاعي".

وأضاف: "اللاعبون المحترفون قدموا إضافة جيدة للمنتخب، خاصة مع عودة الروح القتالية العالية التي كانت مفتقدة في نسور قاسيون منذ فترة طويلة".

وزاد: "كوبر سيستمر مع منتخب سوريا بعد بطولة كأس آسيا، وهناك لاعبين محترفين جدد سينضمون للمنتخب بعد آسيا بتوصيات من المدرب كوبر".

واختتم عقيل حديثه: "جميع اللاعبين كانوا متميزين وقدموا أداء ثابتا في مباريات دور المجموعات ونتمنى أن يستمر هذا الأداء أمام إيران".

وكان منتخب سوريا قد نجح في اقتناص بطاقة التأهل إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخه، كأفضل ثالث بـ4 نقاط.

وتصدر المنتخب الإيراني الذي توج باللقب 3 مرات، المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.