قوافل إرشادية لتوعية المزارعين في كفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين،اليوم الثلاثاء، جهود مديرية الزراعة بالإشتراك مع مركز البحوث الزراعية، فى تنفيذ قافلة إرشادية زراعية عن محصول القمح والبنجر بمركز الحامول، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالإستمرار فى تنفيذ العديد من الندوات واللقاءات التوعوية وتنظيم قوافل الإرشاد الزراعى مع المزارعين، للتعرف على المشكلات التى تواجه الإنتاج الزراعى، وإيجاد حلول مناسبة لها، وتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين فى مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.