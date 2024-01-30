الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

قطع المياه عن عدة مناطق بطريق مطار الأقصر لـ أعمال التجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أنه سوف يتم قطع المياه لمدة ساعتين ونصف من الساعة ٩ صباح غداً الاربعاء ٣١ يناير وحتى الساعة ١١.٣٠ عن منطقتى (حارة المداكير - طريق المطار ).

 وأكدت  الشركة في بيان اليوم، أنه سوف تتأثر بضعف المياه مناطق ( طريق صلاح سالم - كوبرى أبو الجود - نجع الطويل ) وذلك لأعمال الاحلال والتجديد  لخط مياه إسبستوس ٢٢٥ مم وإستبداله بمواسير مياه بلاستيك، والربط على الخط الجديد، بمنطقة كوبرى الكباش إمتداد جامع الرفاعى .

وأهابت الشركة خلال البيان بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى 
- 0952282406 
- 0952284116 
- 01147999752
حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارى.

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