قطع المياه عن عدة مناطق بطريق مطار الأقصر لـ أعمال التجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أنه سوف يتم قطع المياه لمدة ساعتين ونصف من الساعة ٩ صباح غداً الاربعاء ٣١ يناير وحتى الساعة ١١.٣٠ عن منطقتى (حارة المداكير - طريق المطار ).

وأكدت الشركة في بيان اليوم، أنه سوف تتأثر بضعف المياه مناطق ( طريق صلاح سالم - كوبرى أبو الجود - نجع الطويل ) وذلك لأعمال الاحلال والتجديد لخط مياه إسبستوس ٢٢٥ مم وإستبداله بمواسير مياه بلاستيك، والربط على الخط الجديد، بمنطقة كوبرى الكباش إمتداد جامع الرفاعى .

وأهابت الشركة خلال البيان بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارى.