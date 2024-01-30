ننشر توصيات المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في دورته الـ 21

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية في دورته الحادية والعشرون، المنعقد في القاهرة، على مدار ثلاثة أيام، تحت شعار "إعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة ودور المؤسسات المهنية لمواكبة التحول الرقمي"، بحضور عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في قطاع التشغيل والصيانة من مختلف أنحاء العالم.

وتتلخص توصيات المؤتمر فيما يلي: