جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل عن دور المدير في ظل المتغيرات الحديثة

نظمت جامعة أسيوط؛ ورشة عمل حول: "دور المدير في ظل المتغيرات الحديثة"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والتي تمتد خلال الفترة من ٢٩ ، وحتي ٣١ من شهر يناير، وذلك في إطار خطة الجامعة؛ لتطوير المهارات القيادية في مختلف إدارات الجامعة، والوقوف على أحدث المستجدات، والأساليب الفعالة؛ لإدارة الأزمات، والتغلب على أصعب المشكلات.

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ إن الورشة تستهدف الإعداد الجيد للقيادات الإدارية القادرة على التغلب على المشكلات، وتنمية القدرات، والمهارات الإدارية لدى المشاركين، وكيفية استخدام الأساليب الإدارية الحديثة في مجالات العمل؛ لإدارة الأزمات، فضلاً عن إكسابهم فنون الإدارة، وكيفية التعامل مع الآخرين، وكيفية التأثير في الآخرين، والتعرف على أنماط، وسلوكيات القيادة الإدارية، وكيفية تنمية مهارات العاملين.

تقام فعاليات الورشة التي تنظمها الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة، تحت إشراف الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، وبحضور الأستاذ أسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ خالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة نحو (٦٥)من مديري الإدارات بمختلف قطاعات الجامعة.

تتناول الورشة عدداً من الموضوعات المهمة لثلاثة محاضرين، وهم: الدكتور أحمد سيد سباعي الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، والذي تحدث عن: المفاهيم الإدارية الحديثة، وانعكاسها علي مهارات مدير المستقبل ( التمكين - الإدارة بالنتائج - إدارة التغيير - إعادة الهيكلة)، أساسيات التخطيط الاستراتيجي في مواجهة المتغيرات العالمية، والمحلية، وإعداد برامج العمل، وبمتابعة، وتنفيذ التقييم، ومحاضرة للدكتورة لمياء عبد الناصر بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة حول: المهارات القيادية، وسلوك القائد الفعال ( دور المدير في إدارة الأزمات) ، التفكير الابتكاري في حل المشكلات، واتخاذ القرار، وأخرى للدكتور علي حسين مدير مركز نظم المعلومات الإدارية، ويناقش فيها: أهمية نظم المعلومات في صنع، واتخاذ القرار ، الإدارة الإلكترونية، وأهميتها لمدير المستقبل ( التخطيط الإلكتروني - التنظيم الالكتروني - القيادة الإلكترونية).