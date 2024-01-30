أحمد الشامي يخوض دراما رمضان 2024 بمسلسل "صيد العقارب" مع غادة عبد الرازق

انضم الفنان أحمد الشامي، لأبطال مسلسل "صيد العقارب" والذي من المقرر أن يخوض به موسم دراما رمضان المقبل 2024، مع النجمة غادة عبد الرازق وغيرها من نجوم الفن.

أحمد الشامي ينضم لمسلسل “صيد العقارب”

وأكد أحمد الشامي إنه سيقوم بتجسيد شخصية مختلفة تمامًا عليه، وستكون مفاجأة للجمهور.

أحمد الشامي

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

آخر أعمال أحمد الشامي

وكان آخر أعمال أحمد الشامي مسلسل "جميلة" وشاركه البطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، عبير صبري، وإخراج سامح عبدالعزيز وتم عرضه في موسم رمضان الماضي.