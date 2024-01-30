غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ خطف طفلتي الأسانسير

تعقد محكمة جنح مدينة نصر، غدا الأربعاء ، أولى جلسات محاكمة سائق وعامل لاتهامهما بالاشتراك في واقعة خطف طفلتي مدينة نصر "حنين وجنى"، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر خلاله شخصين داخل أحد العقارات أمام الأسانسير، وعندما فتح الباب خدرا الصغيرتين وخطفاهما بالقوة.

وأحالت نيابة مدينة نصر، المتهمين بخطف طفلتي مدينة نصر، والشهيرة إعلاميا بواقعة الأسانسير، إلى محكمة الجنح وحددت غدا الاربعاء جلسة المحاكمة.

وكشف أمر الإحالة أنه ومن بين المتهمين كان والد الطفلتين الذي خطف إحداهما وسافر إلى المملكة العربية السعودية، بمعاونة صديقه وسائق.

أقوال الطفلة حنين في التحقيقات

أوضحت الطفلة "حنين" في النيابة خلال سؤالها عن رائحة المخدر الذي كان يحاول الرجلان خطفها به داخل الأسانسير قائلة: "كان زي الريحة اللي بتبقى في المستشفيات وعيادات دكاترة الأسنان بالضبط، وفضل يحط منديل مبلل على فمي وأنفي، ولما ما فقدتش الوعي زي أختي طلع إزازة صغيرة ورش على وشي كله".

وأكدت والدة الطفلتين أنه بعد الانفصال بدأت التهديدات من طليقها بخطف الأطفال منها لشكه في سلوكها، كما تلفظ بكلمات تعد سبا وقذفا أمام الطفلتين.

وقالت والدة الطفلة..إن واقعة الخطف ليست الأولى وأنها المرة السابعة، وحررت ضده 5 محاضر خطف لأطفاله في وقائع مختلفة من قبل، وكان أول محضر خطف تم تحريره عام 2017، وبالفعل تم خطف الأطفال لمدة 4 سنوات خارج القاهرة وظلت الطفلتان بحوزته وتم معاملتهم بأسوأ طريقة من قبل زوجة والدهم التي كانت تعتدي عليهم بالضرب والسب والإهانة مما جعل نفسية الطفلتين سيئة جدا.

وزارة الداخلية ترصد الواقعة

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 /12 /2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرون بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.. وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وبإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين – والثانى سائق السيارة المستخدمة فى إ٦رتكاب الواقعة" وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.