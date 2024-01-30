عمر هريدي يترشح لمقعد عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين

أعلن عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، تقدمه اليوم الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤، إلى لجنة تلقى طلبات الترشيح بنقابة المحامين، بأوراق الترشح على مقعد عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن محكمة استئناف القاهرة.

وتواصل النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام للمحامين، وأعضاء مجلس النقابة، وذلك حتى الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، ما عدا اليوم الأخير سيكون حتى الساعة الخامسة مساءً.

وكانت أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ28، والمقررة 9 مارس المقبل.