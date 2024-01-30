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الثلاثاء 30 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عمر هريدي يترشح لمقعد عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين

عمر هريدي
عمر هريدي

أعلن عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، تقدمه اليوم الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤، إلى لجنة تلقى طلبات الترشيح بنقابة المحامين، بأوراق الترشح على مقعد عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن محكمة استئناف القاهرة.

وتواصل النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام للمحامين، وأعضاء مجلس النقابة، وذلك حتى الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، ما عدا اليوم الأخير سيكون حتى الساعة الخامسة مساءً.

وكانت أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ28، والمقررة 9 مارس المقبل.

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