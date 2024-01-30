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الثلاثاء 30 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النقيب العام يجرى جولة تفقدية لغرف المحامين بمحكمة بورسعيد الابتدائية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

أكد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن محافظة بورسعيد ضمن المحافظات التي شملتها منظومة التأمين الصحي الشامل، وبالتالي ستعمل النقابة من أجل انضمام محامي بورسعيد للمنظومة، مشيرًا إلى أنه اتفق مع وزير الصحة، على انضمام السادة المحامين للمنظومة، وذلك خلال جولة تفقدية لغرف واستراحات المحامين، بمحكمة بورسعيد الابتدائية.

واستمع خلال الجولة لمشاكل ومطالب المحامين، ووعدهم بالعمل على حلها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتطوير الخدمات النقابية.

 

وأوضح عبدالحليم علام، أن انضمام أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، سيوفر على النقابة أموال طائلة كانت تصرف في غير محلها، منوهًا إلى أنه سيتم علاج المحامي وأسرته بنسبة 100%.

وحرص محامو بورسعيد على التقاط الصور التذكارية مع نقيب المحامين، مشيدين بالإنجازات التي تحققت في نقابة المحامين منذ توليه منصب النقيب العام.

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