غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بسمالوط

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، بدءا من غدا الأربعاء ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية القطوشة إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، على مدار يومين متتاليين 31 يناير و 1 فبراير 2024 .

يأتي ذلك فى اطار الجهود التي تبذلها الدولة؛ لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ، ولجميع المواطنين في اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( حياة كريمة )، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وبرئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة .

واوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هذه القوافل الطبية العلاجية المجانية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.