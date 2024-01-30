القابضة تستعرض منظومة جودة ومأمونية المياه في المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة

استعرض الدكتور محمود فؤاد، مدير عام الجودة ومأمونية المياه، منظومة جودة المياه بالشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وشركاتها التابعة، أدوات التقييم المتبعة لضمان استدامة تقديم الخدمة بأعلى جودة.

وقال “ فؤاد”، خلال كلمته فاعليات اليوم الثالث للمؤتمر الحادى والعشرون للتشغيل والصيانة فى الدول العربية، المنعقد في القاهرة، إن ذلك يأتى في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معايير الجودة، حيث سلط الضوء على العمليات التحليلية المستمرة والمتابعة التي تنتهي بتقديم التوصيات لمتخذي القرار، بما يضمن مراعاة التأثيرات المتعددة للتغيرات المناخية وترشيد الطاقة وإنتاج الحمأة، بالإضافة إلى الاستثمار في الوقود الأخضر غير الضار بالبيئة.

وأشار مدير عام الجودة ومأمونية المياه، إلى اهتمام الشركة القابضة وشركاتها التابعة بدراسة التغيرات المناخية وتأثيراتها، وتقديم تجارب ناجحة كما حدث في محافظة الإسكندرية، من خلال شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية والتي وقعتا بروتوكول تعاون مع الجهات المعنية في دراسة هذه التحديات المستقبلية، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الشركة بالمسؤولية البيئية وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات المياه بأعلى معايير الجودة والموثوقية.