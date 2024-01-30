"ضوابط البيع والشراء فى الإسلام" ندوة لشباب الشرقية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم الثلاثاء، بالإشتراك مع لجنة الدعوة الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف؛ ندوة تثقيفية عن ضوابط البيع والشراء فى الإسلام.

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن فاعليات الندوة تم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وكذلك صفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الدكتور عاطف محمد شومان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، كان محاضرا في الندوة، وقدمتها رنا عزالدين عبدالله راشد عضو نادى القيادات الشبابية إدارة البرلمان والتعليم المدنى، وذلك تحت إشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

ولفت إلى أن المحاضر تناول مواضيع: آداب البيع والشراء في الإسلام، أحكام وضوابط البيع والشراء في الإسلام، حكم الغش في البيع والشراء، احتكار السلع وأثر ذلك على المجتمعات، كيف حث الإسلام على تحرى الحلال والحرام في البيع والشراء.