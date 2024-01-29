نائب رئيس جامعة القناة يجتمع بإدارة التغذية بالمدن الجامعية

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إدارة التغذية بالمدن الجامعية بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات للطلاب خلال شهر رمضان، حيث تعمل المدن الجامعية بكامل طاقتها خلال شهر رمضان المبارك؛ نظرا لانتظام الدراسة بالكليات الجامعية مع شهر رمضان من هذا العام.

وفي سياق متصل - عقد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماع مع إدارة التغذية بالمدن الجامعية بحضور الدكتور محمد عبد الجواد المشرف العام على المدن الجامعية؛ لمناقشة استعدادات الإدارة لاستقبال الطلاب بعد أجازة نصف العام، والتي تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الاجتماع - أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن القيادات الجامعية سيشاركون طلبة المدينة الجامعية حفل إفطار جماعي.

كما قامت إدارة التغذية بتصميم جداول التغذية لصيام شهر رمضان المبارك ( إفطار – سحور ).

فيما أوضح الدكتور محمد عبد الجواد أن هناك اهتماما بالغا من قبل الجامعة بتوفير الوجبات للطلاب، سواء فى السحور أو الإفطار حيث يتناول الطلاب الوجبات في المطعم المركزي.